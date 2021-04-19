Раскрыты будущие гаджеты Apple

На мероприятии Apple 20 апреля не будет представлено ничего инновационного. Так считает журналист и инсайдер Марк Гурман (Mark Gurman). Интервью с Гурманом доступно на YouTube-канале Bloomberg Technology.

Специалист уверен, что американская компания придержит более яркие релизы на будущее. В конце апреля будет представлено новое поколение планшетов iPad Pro — журналист ожидает выход версий с экраном диагональю 11 и 12,9 дюймов. Однако Гурман назвал будущие устройство «итеративным обновлением», которое необходимо в настоящее время. Эксперт заметил, что сейчас спрос на мощные планшеты как никогда высок — это связано с популярностью iPad в образовании и медицине.

При этом Гурман заявил, что готов взять свои слова обратно, если на мероприятии Apple покажут обновленный iMac. Внешний облик компьютера-моноблока не менялся годами, и Марк Гурман ожидает выход устройства с новым дизайном. Раскрывая планы Apple, журналист предположил, что кроме iPad Pro на презентации могут быть представлены Bluetooth-маячки AirTag.

Весеннее мероприятие Apple состоится 20 апреля в 20:00 по Москве и пройдет в онлайн-формате. Ранее дату презентации — за сутки до официального анонса — раскрыл голосовой помощник Siri.