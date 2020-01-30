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Рассекречены будущие продукты Apple

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Авторитетный аналитик Мин-Чи Ко представил отчет о новинках Apple первой половины 2020 года. С документом ознакомилось издание 9to5mac.

Согласно прогнозу эксперта, корпорация запланировала выпуск iPhone 9, нового iPad Pro и MacBook Pro с клавиатурой «ножницы». В списке рассекреченных будущих продуктов Apple также упомянуты «небольшой коврик для беспроводной зарядки», Bluetooth-наушники и UWB-метка.

Слухи о выходе метки под названием AirTag появились летом прошлого года. Согласно описанию устройства, аксессуар можно будет использовать как геолокационный маячок для мелких предметов. В октябре 2019 года Apple купила у российской компании ISBC права на торговую марку AIRTAG.

Станция для беспроводной зарядки AirPower была анонсирована в сентябре 2017 года. Спустя два года Apple закрыла проект, поскольку не смогла обеспечить безопасную работоспособность устройства. Представитель корпорации подчеркнул, что в компании продолжают работать в направлении беспроводных аксессуаров.

В конце января агентство Bloomberg сообщило, что дешевый смартфон Apple будет представлен в марте. Осенью 2019 года аналитик Мин-Чи Ко раскрыл планы Apple на выпуск доступного смартфона. По его информации, девайс станет преемником популярного iPhone SE, получит дизайн iPhone 8, кнопку Home с сенсором Touch ID, одинарную камеру, чип А13 и три гигабайта оперативной памяти. Инсайдер предположил, что стоимость аппарата составит 400 долларов.

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