Apple выпустит новинку под российским названием

Американская компания Apple выкупила у российской группы компаний ISBC из Зеленограда торговую марку AIRTAG, чтобы использовать ее для своего нового продукта. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник. В Apple и ISBC информацию о сделке комментировать отказались, сумма сделки неизвестна.

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Бренд был зарегистрирован как в России, так и за рубежом, поскольку товар, помимо заказчиков из России, также приобретали клиенты из Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. После заключения сделки компания решила продолжить развивать свои продукты под единым брендом ISBC.

ISBC производила под брендом AIRTAG брелок со встроенной RFID-меткой. Такие брелоки использовались в системах контроля доступа в офисы, фитнес-центры, а также на транспорте. На такой брелок можно записать данные банковской карты, а затем расплачиваться им.

Летом 2019 года появилась информация о том, что Apple планирует запустить новое устройство под названием AirTag, который позволит отслеживать местоположение мелких предметов. Как стало известно позднее, устройство будет представлять собой небольшую RFID-метку, которую можно прикрепить на любой предмет. Затем этот предмет будет отслеживаться через приложение «Локатор».

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