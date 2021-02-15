Рассекречены новые гаджеты Apple

Apple выпустит планшет и Bluetooth-маячок на мартовской презентации. Об этом в своем Twitter сообщает сетевой инсайдер и блогер Джон Проссер (Jon Prosser).

Проссер заявил, что Bluetooth-маячки AirTag будут анонсированы на мероприятии в марте. Блогер заметил, что не слышал о каких-либо задержках и подчеркнул, что подготовка к презентации идет по плану. Также автор рассекретил еще один девайс, который выйдет в ближайшее время, — планшет iPad Pro нового поколения.

В комментариях к публикации Проссер заметил, что ожидает от мартовской презентации Apple несколько девайсов, однако не раскрыл точное название запланированных гаджетов. Также он рассказал, что все еще уверен в том, что подготовленные к осени смартфоны Apple выйдут с дактилоскопическим сенсором Touch ID.

Между тем Apple пока что не анонсировала мартовское мероприятие. Обычно компания предупреждает журналистов и блогеров о презентации тех или иных продуктов за несколько дней до события. Есть предположение, что американская компания запланировала как минимум один крупный весенний релиз — анонс iPhone SE Plus.

12 октября — за сутки до презентации смартфонов серии iPhone 12 — Джон Проссер заявил, что Apple отложила выпуск Bluetooth-маячка AirTag до марта 2021 года. Согласно ранним утечкам, UWB-метки AirTag предназначены для отслеживания мелких предметов. Слухи о разработке данного аксессуара появились еще в октябре 2019 года, когда Apple купила у российской компании ISBC права на торговую марку AIRTAG.