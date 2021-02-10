Apple нашла партнера для создания умных очков

Компания TSMC станет партнером Apple по разработке гарнитуры дополненной реальности. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Американская корпорация договорилась о сотрудничестве со своим давним партнером TSMC. Тайваньская компания является единственным поставщиком процессоров для iPhone. Обе стороны займутся созданием гарнитуры дополненной реальности, которая будет совмещать в себе функции умных очков.

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По сообщению инсайдеров, партнеры намерены разработать дисплеи типа micro-OLED. Данные экраны расположены не на стеклянной подложке, как классические панели IPS или OLED, а на специальной пластине. Эта технология позволит найти оптимальный дисплей для гарнитуры — очень тонкий и энергоэффективный.

Знакомые с ситуацией источники рассказали, что размеры разрабатываемых специалистами Apple и TSMC экранов micro-OLED составляет менее одного дюйма. Инсайдеры заметили, что совместный проект двух компаний находится на зачаточной стадии. По прогнозам экспертов, выход умных очков на рынок может состояться в ближайшие несколько лет.

По информации агентства, работа над проектом Apple и TSMC проходит в секретной лаборатории, которая расположена в районе Лонгтан в северном тайваньском городе Таоюань. Комплекс находится в нескольких минутах ходьбы от завода TSMC. Также на популярном тайваньском сайте по поиску работы нашли несколько вакансий для специалистов в области OLED.

В декабре источники рассказали, что американская корпорация работает над созданием дисплеев mini-LED. Экраны отличаются наличием органических светодиодов очень маленького размера, а также отображением более насыщенной и контрастной картинки, чем на IPS-матрицах. Соответствующие дисплеи будут использоваться в iPad, MacBook и других гаджетах.