Рассекречены новые гаджеты Apple

Apple выпустит iPad Pro и MacBook с новыми дисплеями. Об этом сообщает тайваньское издание Digitimes со ссылкой на источников в отрасли.

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Ожидается, что в 2021 году американская корпорация представит как минимум два гаджета с дисплеями нового типа. Согласно рассекреченному отчету, Apple выпустит iPad Pro и MacBook, экраны которых базируются на матрице mini-LED. Данные дисплеи отличаются наличием органических светодиодов очень маленького размера, а также отображением более насыщенной, яркой и контрастной картинки, чем на IPS-матрицах.

Инсайдеры рассказали, что в первом квартале 2021 года компания Apple представит первый iPad Pro с экраном mini-LED. Во второй половине года компания выпустит MacBook с дисплеем mini-LED и собственным процессором M1.

В отчете не содержится дополнительной информации о характеристиках устройств, однако источникам известно, что Apple уже запланировала производство будущих гаджетов. Поставками панелей mini-LED займутся партнеры из Тайваня, за производство нового MacBook будут отвечать компании Quanta Computer и Foxconn.

Apple представила ноутбуки и персональный компьютер на собственном процессоре M1 10 ноября. В компании уточнили, что чип разработан по 5-нанометровому техпроцессу и создан на ARM-архитектуре. В России стоимость MacBook Pro с процессором M1 начинается со 130 тысяч рублей, MacBook Air обойдется минимум в 100 тысяч рублей, Mac mini оценен в 75 тысяч рублей.