Apple представила новые MacBook на собственном процессоре

Компания Apple в ходе презентации во вторник, 10 ноября, представила новый MacBook Air, он станет первым компьютером компании на собственном процессоре M1. Презентация новых продуктов компании транслируется на сайте компании.

В компании уточнили, что чип M1 разработан по 5-нанометровому техпроцессу и создан на ARM-архитектуре. В США продажи стартуют по цене от 999 долларов (76 тысяч рублей). По словам представителей компании, ноутбук «мощнее, чем 98 процентов» других аналогичных устройств от других производителей, проданных в прошлом году.

Кроме того, Apple презентовала новый Mac Mini, он также оснащен новым чипом M1, который разработал в компании. Его цена стартует от 699 долларов (53 тысячи рублей). Среди новинок представлен и MacBook Pro. Уточняется, что он будет работать до 20 часов на одном заряде, оснащен до 16 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенной. Стоимость нового компьютера составит 1299 долларов (100 тысяч рублей).

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Apple представит три новых девайса на мероприятии в ноябре. По словам IT-специалиста Марка Гурмана (Mark Gurman), на презентации 10 ноября Apple раскроет три компьютера — 13-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro и 13-дюймовый MacBook Air.

Apple анонсировала ноутбуки на процессоре собственного производства и объявила об отказе от чипов Intel на мероприятии WWDC 2020, которое состоялось 22 июня. Представители компании уточнили, что процессоры Apple Silicon обеспечивают лучшую производительность, энергоэффективность, совместимость с остальным железом и софтом.