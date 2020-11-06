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Apple запустила ЭКГ на часах в России

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Кадр: ProTech / YouTube

Компания Apple выпустила новую версию watchOS, в которой появилось приложение «ЭКГ». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании.

Приложение «ЭКГ» доступно на Apple Watch Series 4 и более новых моделях устройства. Также для его работы необходимо обновить часы до watchOS 7.1. Функция позволит самостоятельно снимать электрокардиограмму прямо с запястья, а при учащенном или нерегулярном сердцебиении записывает сердечный ритм.

Указывается, что функция сертифицирована Росздравнадзором, а также не является медицинским устройством. Поэтому данные с приложения «ЭКГ» могут быть неточными, и их нельзя использовать для медицинских целей или для самостоятельной постановки диагноза.

Также с обновлением в системе появились уведомления о нерегулярном сердечном ритме, которые помогут выявить симптомы мерцательной аритмии — одного из основных отклонений, приводящих к сердечному приступу.

Как это работает

На задней панели Apple Watch и в колесике Digital Crown находятся электроды, которые формируют первое отведение. Это позволяет определить синусовую аритмию, мерцательную аритмию, а также низкий или высокий пульс. Перед запуском диагностики нужно активировать ЭКГ на устройстве, после чего приложить указательный палец к Digital Crown. Процесс займет 30 секунд, после чего в приложении на iPhone появятся данные о сердечном ритме пользователя. Эту же информацию можно экспортировать в PDF и отправить врачу. Вместе с тем часы сами пришлют уведомление пользователю в случае обнаружения патологий.

В Apple Watch Series 3 доступны лишь уведомления о нерегулярном ритме, данные о котором снимаются с оптического датчика часов. Пользователь получит соответствующее уведомление, если в течение 65 минут измерений на пять проверок приходится один случай нерегулярного сердцебиения.

Приложение «ЭКГ» было запущено в 2018 году и уже прошло сертификацию американского FDA. В рамках этой проверки технологию испытали 600 человек на пяти разных участках. Данные, полученные с часов, сравнивали с медицинским прибором для снятия электрокардиограммы с 12 электродами; в исследовании ложноположительные и ложноотрицательные показатели составили 0,4 процента и 1,7 процента соответственно. Отдельно в отчете FDA указывается, что функция не предназначена для использования лицами моложе 22 лет.

При этом функция уведомлений о нерегулярном ритме изучалась в ходе исследования Apple Heart Study, включавшего в себя 400 тысяч участников и ставшего крупнейшим исследованием сердечно-сосудистой системы.

ЭКГ на Apple Watch уже спасает жизни

В мае 2020 года сообщалось, что Apple Watch смогли обнаружить признаки ишемии миокарда у 80-летней женщины, которая поступила в одну из больниц Майнца (Германия). В журнале European Heart Journal указывается, что 12-канальный электрокардиограф не смог обнаружить признаки болезни.

В июле того же года врач-анестезиолог из Калифорнии Дональд Милн заявил, что гаджет помог ему обнаружить скрытое заболевание сердца, которое требует корректирующей операции: «Несколько месяцев назад я работал на эллиптическом тренажере. Во время тренировки было больше одышки, чем обычно. Я использовал функцию ЭКГ, чтобы снять показатели во время занятий». С этими данными и дополнительными исследованиями врачи обнаружили критическую диффузную болезнь коронарной артерии. Милну назначили шунтирование пяти сосудов и замену аортального клапана. По его словам, благодаря часам болезнь удалось выявить на ранней стадии и без них он бы никогда не узнал о болезни сердца.

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