Дешевые часы Apple обожгли руки пользователей

Первые владельцы Apple Watch SE пожаловались на физическое повреждение устройства. Отзывы пользователей доступны в публикации на Reddit.

Согласно сообщению с Reddit, с 10 по 21 октября было зафиксировано девять подтвержденных случаев физических неполадок Apple Watch SE. Все инциденты касаются внезапного перегрева корпуса часов, в некоторых случаях гаджет нанес пользователям небольшие увечья. Первый отзыв о проблемах с самыми дешевыми часами в линейке Apple появился 17 октября. Владелец устройства почувствовал нагрев корпуса аксессуара, затем на циферблате аппарата появилась отметка желтого цвета.

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Другой пользователь Apple Watch SE надел часы утром, затем почувствовал жжение на запястье и снял аксессуар. Судя по прилагаемым фотографиям, на запястье появился небольшой ожог, на экране часов — артефакт. До 20 октября о подобных инцидентах с часами сообщали лишь потребители из Южной Кореи, однако во вторник появился похожий отзыв от пользователя из США. По его словам, устройство нагрелось во время зарядки, на циферблате осталась желтая отметка.

Автор публикации на Reddit отметил, что артефакт на экране часов появлялся в том месте, где расположены механизмы Taptic Engine и коронка Digital Crown. Проблемы касаются всех известных версий аксессуара — 40-миллиметровых моделей как с GPS, так и с сотовым модулем, а так же модификация Nike Edition. По состоянию на 21 октября известны девять случаев повышенного нагрева Appl Watch — восемь в Южной Корее и один в США. В большинстве случаев Apple либо возвращала деньги за бракованный девайс, либо принимала его на экспертизу.

Новое поколение часов Apple было представлено на мероприятии 15 сентября. Вместе с флагманскими Apple Watch 6 компания показала Apple Watch SE, которые имеют цветной экран, новый чип Apple S6, пульсометр, GPS. Стоимость доступного аксессуара составляет 25 тысяч рублей.