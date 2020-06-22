Apple отказалась от Intel

Компания Apple отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах на WWDC 2020. Запись онлайн-трансляции мероприятия доступна на YouTube-канале Apple.

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Apple подчеркнула, что в новых компьютерах Mac будут использовать чипы собственного производства. Компания заметила, что новые процессоры обеспечивают лучшую производительность, энергоэффективность, совместимость с остальным железом и софтом. При этом чипы будут отличаться от тех, что используются в iPhone и iPad. Apple раскрыла информацию, что Adobe и Microsoft адаптируют свои приложения пакетов Creative Cloud и Office под новые процессоры.

Анонсируя переход на новые процессоры, глава Apple Тим Кук (Tim Cook) заметил, что день анонса перехода на собственные чипы является историческим для компании. Слухи об отказе от процессоров Intel появились в начале лета.

Также Apple представила новое поколение операционной системы macoOS, получившей название Big Sur. В ОС был переработан дизайн интерфейса, добавлен Центр управления (как в iOS и iPadOS) и появились превью вебсайтов в браузере Safari.

В 2019 году Apple разделила iOS на две операционные системы — отдельно для iPhone и iPad. Также компания представила новую версию компьютера Mac Pro, обновленную прошивку для Apple Watch и объявила об устаревании iPhone 5s и более ранних смартфонов.

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