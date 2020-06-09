Apple откажется от процессоров Intel

Apple перестанет использовать чипы Intel в собственных компьютерах. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По информации агентства, на мероприятии WWDC, которое стартует 22 июня, компания анонсирует проект компьютеров Mac, основанных на процессорах собственного производства. Apple не первый год выпускает смартфоны и планшеты, которые базируются на производимых компанией чипах. На конференции Apple сообщит, что даст разработчикам время для оптимизации приложений под новую архитектуру. Источники полагают, что первые компьютеры на новых чипах выйдут лишь в 2021 году.

Отказ от продукции Intel вызван желанием Apple улучшить производительность компьютеров Mac и повысить энергоэффективность техники. Также переход на компоненты собственного производства снизит вероятность задержек на производстве и срыва релизов гаджетов. Аналитики Bloomberg полагают, что стоимость компонентов также снизится.

Ранее Bloomberg сообщала, что Apple готовит 12-нанометровый процессор, разработанный инженерами компании. Американская корпорация сотрудничала с Intel на протяжении 15 лет.

В начале мая Apple представила новую модель MacBook Pro с 13-дюймовым экраном. Портативные компьютеры базируются на процессорах Intel Core i5 и Intel Core i7 восьмого и десятого поколений, имеют до 16 гигабайт оперативной памяти и накопитель емкостью до 1 терабайта. Стоимость ноутбуков в России начинается с 119 990 рублей.

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