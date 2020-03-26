В России подорожали iPhone

Сетевые ретейлеры скорректировали цену на продукцию Apple. Стоимость девайсов, включая iPhone и аксессуары, выросла, выяснила «Лента.ру».

Изменения цен были замечены на сайтах российских сетевых магазинов, многие из которых занимаются официальными поставками продукции Apple. В частности, iPhone подорожали в магазинах «М.Видео», «Связного», «Евросети», «Ситилинк», МТС, Re:Store и других ритейлеров.

Например, iPhone 11 в базовой комплектации с 64 гигабайтами памяти оценен в 62 тысячи рублей, модель с 128 гигабайтами памяти стоит 67 тысяч рублей. При этом на старте продаж указанные девайсы были оценены в 60 и 65 тысяч рублей соответственно. Базовые версии iPhone XR и флагманского iPhone 11 Pro Max, которые оценивались в 50 и 100 тысяч рублей соответственно, на момент написания заметки были доступны в магазинах по цене 52 и 103 тысячи рублей соответственно.

Подорожали и аксессуары, продаваемые под брендом американской компании. В частности, наушники AirPods Pro, доступные на сайте Apple за 21 тысячу рублей, оценены в некоторых сетевых магазинах в 22 тысячи рублей. При этом в официальном магазине Apple цены остались прежними.

Ранее на повышение цен на продукцию Apple в Европе, Северной Америке и Азии обратили внимание журналисты. Согласно изучению сайта Apple, в основном подорожали топовые модели компьютеров. Например, стоимость приобретения MacBook Pro в максимальной комплектации увеличилась примерно на девять тысяч рублей.

В конце марта Apple временно глобально ограничила покупку своей продукции. Покупатели не могли приобрести больше двух iPhone, ограничения касались и других видов техники. Эксперты связали ограничительные меры компании с пандемией коронавируса и желанием предотвратить дефицит. В частности, обрушение курса рубля в России привело к взрывному интересу к iPhone.

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