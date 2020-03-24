Apple внезапно подняла цены

Apple подняла цены на свои товары в ряде регионов, включая Европу, Северную Америку и Азию. На повышение цен обратило внимание издание MacRumors.

Согласно наблюдениям журналистов, в основном подорожали топовые комплекты компьютеров. К ним относятся улучшенные версии MacBook Pro, iMac, iMac Pro и Mac mini. Стоимость девайсов увеличилась примерно на 10 процентов. Увеличение цен заметили на сайтах Apple в Канаде, Австралии и некоторых стран Европы и Азии.

В частности, апгрейд 16-дюймового MacBook Pro с восьмиядерным процессором частотой 2300 мегагерц обойдется в 200 фунтов, тогда как раньше такой переход стоил 180 фунтов. С 360 до 400 фунтов увеличилась стоимость увеличения оперативной памяти с 16 до 32 гигабайт при покупке аналогичного ноутбука. В среднем стоимость апгрейда компьютера в магазине Apple увеличилась примерно на 100 фунтов, или около 9 тысяч рублей.

Журналисты обратили внимание, что стоимость базовых версий продуктов Apple не изменилась. Точная причина роста цен неизвестна, издание предполагает, что удорожание девайсов может быть связано с колебанием курсов валют, ограничением поставок и нехваткой рабочей силы на заводах Apple в Китае.

При этом компания отменила ограничение на покупку девайсов во многих регионах, ранее введенное для того, чтобы избежать дефицита товаров. Лимит на покупку продолжает действовать в Китае и некоторых странах Азии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



