Раскрыта стоимость новых ноутбуков Apple в России

Apple раскрыла стоимость новых ноутбуков, представленных на презентации во вторник, 10 ноября. Цены на гаджеты опубликованы на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, в России стоимость новых MacBook Air составит от 99,9 тысячи рублей, MacBook Pro — от 129,9 тысячи рублей, а Mac Mini — от 74,9 тысячи рублей.

В компании отметили, что новый чип M1 собственного производства позволит ноутбукам работать быстрее и производительнее.

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Мощность центрального процессора MacBook Pro 13 дюймов выросла до 2,8 раза, скорость обработки графики — до пяти раз. Благодаря передовой системе Neural Engine скорость машинного обучения возросла до 11 раз. При этом MacBook Pro работает без подзарядки до 20 часов — дольше, чем любой другой Mac, подчеркнули в Apple.

Мощность процессора Mac Mini, согласно сообщению, выросла до трех раз, графика обрабатывается до шести раз быстрее, а скорость машинного обучения возросла до 15 раз. У MacBook Air центральный процессор будет работать до 3,5 раза быстрее, графический — до пяти раз, а скорость машинного обучения возросла до девяти раз.

Ранее 10 ноября Apple представила новые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Они стали первыми компьютерами компании на собственном процессоре M1. Впервые ноутбуки были анонсированы на мероприятии WWDC 2020, которое состоялось 22 июня. Тогда же Apple объявила об отказе от чипов Intel, уточнив, что процессоры Apple Silicon обеспечивают лучшую производительность, энергоэффективность, совместимость с остальным железом и софтом.