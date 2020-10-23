Раскрыты первые характеристики секретного устройства Apple

Смарт-очки от Apple выйдут не раньше первой половины 2022 года. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил блогер и инсайдер Росс Янг (Ross Young).

Автор раскрыл характеристики принципиально нового устройства от американской компании, которое разрабатывается секретно. Очки, которые блогеры условно называют Apple Glasses, имеют поддержку виртуальной и дополненной реальности. Каждый окуляр гаджета получит диагональ в полдюйма с разрешением 1280х960 пикселей и специальную матрицу microLED от Sony. По данным Янга, микродисплеи от Sony имеют коэффициент контрастности 100 000: 1 и скорость отклика 0,01 миллисекунды.

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Росс Янг полагает, что в первую очередь очки будут ориентированы для работы с дополненной реальностью. Блогер отметил, что получил эти данные от нескольких достоверных источников.

Специалист также уточнил, что обычно очки имеют линзы размером около двух дюймов, что говорит о том, что микродисплеи OLED будут встроены в более крупные линзы. По его информации, на поверхности дисплея размером в полдюйма будут находиться более 3000 пикселей, что обеспечит повышенную детализацию изображения.

В мае известный Apple-блогер Джон Проссер заявил, что умные очки от Apple выйдут до 2022 года. Автор отметил, что аксессуар получит окуляры с дисплеем и камерой, лидар, поддержку беспроводной зарядки, возможность менять линзы. Стоимость очков составит 499 долларов.