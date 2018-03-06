Предсказаны будущие тренды в порно

Портал YouPorn опубликовал список трендов в порно на 2018 год. Прогноз компания получила с помощью эксперимента с использованием искусственного интеллекта. Результаты исследования опубликованы в блоге компании.

В перечень вошло 36 предполагаемых «модных» категорий роликов для взрослых. Возглавляет список категория «Т’чалла и Шури», очевидно, посвященная инцестуальной связи супергероя Черной Пантеры и его сестры. На четвертом месте — «Вертью и Мойр».

Интерес к этим танцорам на льду, выступающим за Канаду, может быть обусловлен только что прошедшими зимними Олимпийскими играми, где пара завоевала золотые медали.

Скриншот: YouPorn

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Некоторые категории можно перевести дословно (к примеру, «бесплатное порно для умных очков», «немецкая мама час» и «вау»). Многие похожи на странную игру слов: «танг-понг», «оргестр», «лесбийская мастурвыпивка», «провисание члена».

Чтобы получить список, команды специалистов, работающие с наукой о данных и компьютерным обучением, загрузили необходимый объем данных в рекуррентную нейронную сеть.

YouPorn — один из наиболее популярных порноресурсов. В июне 2016 года ресурс был внесен в реестр запрещенных на территории России сайтов и заблокирован. В 2017 блокировку сняли.

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