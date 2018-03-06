Предсказаны будущие тренды в порно

Портал YouPorn опубликовал список трендов в порно на 2018 год. Прогноз компания получила с помощью эксперимента с использованием искусственного интеллекта. Результаты исследования опубликованы в блоге компании.
В перечень вошло 36 предполагаемых «модных» категорий роликов для взрослых. Возглавляет список категория «Т’чалла и Шури», очевидно, посвященная инцестуальной связи супергероя Черной Пантеры и его сестры. На четвертом месте — «Вертью и Мойр».
Интерес к этим танцорам на льду, выступающим за Канаду, может быть обусловлен только что прошедшими зимними Олимпийскими играми, где пара завоевала золотые медали.
Некоторые категории можно перевести дословно (к примеру, «бесплатное порно для умных очков», «немецкая мама час» и «вау»). Многие похожи на странную игру слов: «танг-понг», «оргестр», «лесбийская мастурвыпивка», «провисание члена».
Чтобы получить список, команды специалистов, работающие с наукой о данных и компьютерным обучением, загрузили необходимый объем данных в рекуррентную нейронную сеть.
YouPorn — один из наиболее популярных порноресурсов. В июне 2016 года ресурс был внесен в реестр запрещенных на территории России сайтов и заблокирован. В 2017 блокировку сняли.