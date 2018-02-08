Порно с голливудскими звездами лишилось последнего пристанища

Имиджборд Reddit заблокировал сообщество Deepfakes, в котором впервые появились фальшивые порноролики с участием голливудских звезд. Как говорится в объяснении портала, изгнание связано с нарушением условий пользования, в частности, из-за публикации порнографического материала без согласия лиц в кадре.

Именно в этом сообществе впервые появились наглядные результаты работы нейросетей, с помощью которых к пикантным видео приделывались головы актрис. Среди прочих, от действий порноэнтузиастов пострадали Тейлор Свифт, Скарлетт Йоханссон, Селена Гомес, Эмма Уотсон, Галь Гадот. Также была выложена в открытый доступ инструкция для самостоятельного создания поддельных видео.

7 февраля руководство крупнейшего в мире порнохостинга Pornhub также решило избавиться от фейковых видео с участием знаменитостей. Представители платформы заявили, что поддельные порноролики создаются и публикуются без согласия «участников» видео.

Аналогичную позицию высказало руководство Twitter. Администрация соцсети намерена блокировать аккаунты, которые выкладывают скриншоты или ссылки на поддельные порноролики с участием известных девушек.

По мнению юристов, голливудские актрисы могут обратиться в суд с жалобой на создателя программы и выиграть.

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