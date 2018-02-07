Pornhub уничтожил порноролики с голливудскими звездами

Руководство крупнейшего в мире порнохостинга решило избавиться от фейковых видео с участием знаменитостей. Об этом сообщает Motherboard.

Представители платформы заявили, что поддельные порноролики создаются и публикуются без согласия «участников» видео. «Мы не допускаем подобного контента на сайте, и мы удаляем такие ролики, как только узнаем о них», — заявил пресс-секретарь компании. Он также приравнял фейковые ролики к порномести, которая запрещена на Pornhub.

Подобной позиции придерживается и руководство Twitter. Администрация соцсети намерена блокировать аккаунты, которые выкладывают скриншоты или ссылки на поддельные порноролики с участием известных девушек.

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Ранее от публикации подобных видео уже отказался один из крупнейших гиф-сервисов Gfycat. Представители сайта удалили весь спорный контент.

Фейковые порноролики получили широкое распространение в сети благодаря пользователям имиджборда Reddit. Один из них выложил в открытый доступ программу для создания поддельных видео. В результате пользователи смогли создавать подобный контент самостоятельно.

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