Полиция начала тестировать систему распознавания лиц на улицах

МВД проводит тестирование портативных камер-видеорегистраторов с функцией распознавания лиц, разработанной для силовиков российской компанией NtechLab, входящей в госкорпорацию «Ростех». Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники в МВД и NtechLab.

Камера способна распознавать лица на дистанции от 3,5 до 4,5 метра. Через беспроводную сеть изображение пересылается на сервер, где происходит сравнение снимка с базами данных.

Предполагается, что технология поможет быстрее находить разыскиваемых. Если испытания пройдут успешно, она будет использоваться полицейскими. Источник издания в МВД указал, что в развитых странах сотрудники правоохранительных органов имеют в распоряжении не только такие устройства, но и умные очки.

В компании надеются, что система также заинтересует пограничные службы, Росгвардию и контроль на транспорте. Представитель NtechLab в разговоре с «Ведомостями» добавил, что технологию уже тестируют частные охранные предприятия.

Ранее МВД захотело увеличить количество и качество городских камер видеонаблюдения, чтобы лучше предотвращать и раскрывать правонарушения, а московское правительство — обеспечить полицейских очками с функцией распознавания лиц.

В Москве к базам данных находящихся в розыске подключены 1,5 тысячи уличных камер и система видеонаблюдения метрополитена. Информация обрабатывается оперативно-аналитическим отделом уголовного розыска МВД.

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