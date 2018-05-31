Доказано превосходство «очкариков»

Международная группа ученых показала на основе генетического анализа 300 тысяч человек, что близорукость и ношение очков или контактных линз связаны с высоким уровнем общего интеллекта. В то же время умные люди в меньшей степени страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и живут дольше. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communication.

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Фактор общего интеллекта (g) был предложен английским психологом Чарльзом Спирменом (Charles Spearman) в 1904 году. Исследователь обнаружил положительную корреляцию между оценками школьников по несвязанным предметам, что указывало на существование личностных особенностей, отвечающих за успешность выполнения интеллектуальных заданий в целом. При этом общий интеллект ставился в противовес индивидуальным способностям (например, математическим), позволяющим выполнить одно задание лучше другого. С тех пор сотни научных работ продемонстрировали, что примерно 40-50 процентов разброса результатов когнитивных тестов объясняется одним общим фактором.

Исследования с участием близнецов показали, что наследуемость фактора g может достигать 50 процентов, однако на настоящий момент мало известно о генах, которые определяют общий интеллект. Поскольку последний является полигенным признаком, то есть контролируется не одним, а многими участками ДНК, то выявление последних требует анализа генов порядка сотен тысяч человек.

В новой работе ученые проанализировали данные, полученные при обследованиях 300 486 европейцев в возрасте 16-102 лет. Добровольцы проходили различные когнитивные тесты (оценивающие, например, вербальные и математические навыки), результаты которых были использованы для расчета общего интеллекта. У них также были взяты образцы ДНК для полногеномного поиска ассоциаций — поиска связи между геномными вариантами и фенотипическими признаками. Исследователи искали однонуклеотидные полиморфизмы (SNP) — отличия в ДНК размером с один нуклеотид, — которые оказывали значительное влияние на фактор g.

Генетики выявили 434 SNP в пределах 148 локусов, соответствующих местоположению определенных генов в хромосомах. Полиморфизмы были также связаны с такими чертами, как вес, рост, индекс массы тела, кровяное давление, рак легких, склонность к шизофрении, биполярному расстройству, аутизму.

Оказалось, что значительная генетическая корреляция (r) прослеживалась между общим интеллектом и близорукостью (r = 0,32) и плохим зрением, в целом (r = 0,28). Более того, высокий фактор общего интеллекта был связан с низким кровяным давлением, меньшим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких, ангины, остеоартрита и депрессии.

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