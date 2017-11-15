В мозг человека вживили улучшающее память устройство

Ученые из Университета Южной Калифорнии разработали имплантат, способный улучшить человеческую память. Устройство может оказаться полезным людям, страдающим болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

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В эксперименте приняли участие 20 добровольцев, в мозг которых уже были внедрены электроды, применяемые для лечения эпилепсии. Новый имплант позволил ученым собрать данные об активности нейронов гиппокампа (отвечающего за формирование памяти отдела мозга) во время тестов на кратковременную либо рабочую память. Эта информация использовалась для определения паттернов, характерных для хорошо работающей памяти. Во время следующей сессии тестов электроды стимулировали нейроны соответствующим образом.

Результаты показали, что имплантат улучшал кратковременную память на 15 процентов, а рабочую — на 25 процентов. Когда исследователи стимулировали мозг случайным образом, добровольцы начинали проходить тесты хуже.

Рабочая память характеризует способность мозга удерживать «в уме» небольшие объемы информации, необходимые для решения логических задач или осознания информации.