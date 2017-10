Раскрыт безотказный способ улучшить работу мозга

Ученые из Бостонского университета в США выяснили, что искусственная синхронизация различных областей мозга, проделанная с помощью транскраниальной стимуляции, позволяет более успешно обучаться и выполнять ряд задач. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом сообщает издание Science Alert.

В экспериментах приняли участие 30 добровольцев, на которых испытывали действие транскраниальной (неинвазивной) стимуляции переменным током высокого разрешения (HD-tACS). При этом воздействие оказывалось на медиальную префронтальную кору и латеральную префронтальную кору больших полушарий, которые задействованы в процессе принятия решений и контроле над ошибками.

Испытуемые должны были нажимать кнопку по прошествии каждой 1,7 секунды, при этом они получали сигнал, который сообщал, пропустили ли они время нажатия или нет.

Оказалось, что, если HD-tACS синхронизирует две области мозга, то добровольцы быстрее учились выполнять задачу и делали меньше ошибок. Хотя участники эксперимента не заметили улучшений, разница была статистически значимой. При этом стимуляция правого полушария имела больший эффект, чем левого.