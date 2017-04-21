Найден эффективный способ улучшения памяти электричеством

Нейробиологи из Пенсильванского университета разработали эффективный метод улучшения памяти, основанный на электростимуляции мозга. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Исследование проводилось в рамках проекта «Восстановление активной памяти», целью которого является разработка имплантируемого в мозг устройства. В эксперименте участвовала группа людей с эпилепсией (она может ухудшать когнитивные навыки), которые должны были выполнить серию тестов для оценки способности к запоминанию. Параллельно с этим исследователи стимулировали области мозга, связанные с формированием памяти.

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Ученые сравнили эффекты от воздействия на мозг при его высокой и низкой активности. Оказалось, что в первом случае стимуляция ухудшала результаты тестов, однако во втором память улучшалась.

Это объясняет, почему предыдущие исследования приводили к противоречивым выводам. Ученые считают, что полученные ими результаты помогут разработать метод замкнутого цикла (closed-loop treatment), при котором имплантируемое устройство будет посылать электрические импульсы только тогда, когда они будут полезными. Нейробиологи надеются, что это позволит смягчить симптомы болезни Альцгеймера, деменции и других нейродегенеративных последствий.