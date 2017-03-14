Доказана польза электрической стимуляции мозга

Нейробиологи из Имперского колледжа Лондона в Великобритании доказали пользу электрической стимуляции мозга для рабочей памяти. Статья исследователей опубликована в журнале eLife.

Исследователи воспользовались методом транскраниальной электростимуляции (ТЭС-терапия), при которой мозг подвергается неинвазивному воздействию тока при низком напряжении. Электроды прикладывались к голове таким образом, чтобы процедура затрагивала лобную медиальную извилину и нижнюю теменную долю. Эти области были выбраны, поскольку они участвуют в формировании рабочей памяти.

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В экспериментах участвовал 31 доброволец. Ученые стимулировали их мозг так, чтобы в зонах рабочей памяти возникали слегка рассинхронизированные или же синхронизированные тета-ритмы. В это же самое время люди выполняли определенные задания. Сначала им на экране показывали ряд быстро сменяющих друг друга изображений со стрелками, направленных вправо или влево. Испытуемые должны были правильно указать, куда направлена каждая стрелка, нажимая соответствующую кнопку. В заданиях другого типа участникам несколько раз демонстрировали различные последовательности цифр, и добровольцы должны были запомнить, какие из них повторялись.

Ученые обнаружили, что cинхронизация волн мозговой активности позволяет людям лучше справляться с поставленными задачами. При этом сканирование с помощью функциональной МРТ показало, что стимулированные током зоны мозга увеличили свою активность.