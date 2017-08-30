Найден эффективный способ улучшить работу мозга

Ученые из Университета Аалто в Финляндии и Хельсинского университета впервые улучшили работу мозга с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), при которой нейроны возбуждаются посредством коротких магнитных импульсов. Специалисты повлияли на метакогнитивные процессы, позволяя людям эффективнее справляться с рядом задач на тактильное запоминание. Статья исследователей опубликована в журнале Cerebral Cortex.

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Метакогнитивными процессами или метапознанием называют способность людей отслеживать и контролировать свои собственные познавательные процессы: различные виды памяти, внимание, эмоции, а также принятие решений. Человек может переоценивать точность своих суждений, что приводит к ряду метакогнитивных заблуждений. Возникает, например, эффект Даннинга-Крюгера, когда люди с низкими когнитивными способностями склонны завышать свои возможности. Человек может также стать жертвой иллюзии знания, думая, что он хорошо справится с определенными задачами, хотя в действительности он на это неспособен.

Метапознание страдает при нейродегенеративных заболеваниях, которые, помимо всего прочего, затрагивают тактильную рабочую память. У человека ухудшается способность запоминать ощущения при прикосновении к предметам и веществам, выполнять определенные действия на основе полученной информации. Так, у пациентов с болезнью Альцгеймера, шизофренией и травмами головного мозга искажено самочувствие и изменяется восприятие боли.

Нейробиологи показали, что магнитная стимуляция префронтальной коры (передней части лобных долей) позволяет человеку лучше оценивать свою эффективность в выполнении задач на тактильную память.

В эксперименте участвовали 14 добровольцев со здоровым мозгом. Их сканировали с помощью структурной и диффузионной магнитно-резонансной томографии, что позволило определить распределение нейронных путей и их связь с префронтальной и первичной соматосенсорной корой (здесь происходит обработка поступающих от органов чувств тактильных сигналов).

После этого добровольцы выполняли задачи на запоминание сенсорной информации. Они запоминали ощущения от прикосновения кончика пальца к специальному стимулятору, который воспроизводил символы шрифта Брайля, и пытались отличить каждый новый стимул от предыдущего. Во время тестирования производилась магнитная стимуляция префронтальной коры в той ее части, что соединялась с соматосенсорной корой, обрабатывающей сигналы от указательного пальца. Испытуемых также опрашивали, насколько они уверены в своих ответах, что позволило выявить эффективность метакогнитивных процессов.

Оказалось, что ТМС префронтальной коры улучшила оценку испытуемых их собственных результатов, поскольку они смогли точнее определить, были ли их ответы правильными или неправильными.