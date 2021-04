Раскрыта дата новой презентации Apple

Следующее мероприятие Apple состоится 20 апреля. О том, что компания косвенно анонсировала презентацию, сообщают пользователи интернета.

Владельцы Apple-гаджетов обратили внимание, что дату нового мероприятия компании раскрывает голосовой помощник Siri. Если спросить ассистента «Когда следующая презентация Apple?» (When is the next Apple Event?), Siri ответит, что очередное мероприятие состоится во вторник, 20 апреля, в штаб-квартире компании в Купертино (The special event is on Tuesday, April 20, at Apple Park in Cupertino, CA. You can get all the details on Apple.com).

Для получения подробностей о презентации голосовой помощник направляет пользователя на сайт Apple. Однако никакой информации о мероприятии на момент написания заметки на сайте не найдено. Apple также не подтвердила достоверность раскрытой Siri информации. Обычно компания анонсирует свои мероприятия за неделю до проведения, рассылая приглашения журналистам и блогерам.

По слухам, в конце апреля Apple представит новые модели iPad Pro, Bluetooth-маячок AirTags и другие продукты.

Вероятнее всего, демонстрация новых продуктов компании состоится в онлайн-формате — Apple будет транслировать запись выступления своих топ-менеджеров. Ранее стало известно, что из-за коронавирусных ограничений июньская конференция для разработчиков WWDC 2021 пройдет онлайн второй год подряд.

В конце марта источники Bloomberg рассказали, что следующая презентация Apple состоится в апреле. Компания должна представить на мероприятии новые модели планшетов iPad Pro с улучшенными процессором и камерой.