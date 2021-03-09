Названа дата презентации Apple

Apple проведет весеннюю презентацию 23 марта. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на известных инсайдеров.

О том, что американская компания запланировала мероприятие на 23 марта, в своем Twitter рассказал блогер DuanRui. Журналисты отметили, что инсайдер был одним из тех, кто точно предсказал появление поддержки технологии MagSafe в новых iPhone. Автор уточнил, что в этот день состоится презентация другого производителя смартфонов — китайской компании OnePlus. Инсайдер не стал называть устройства, которые Apple покажет на презентации.

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Информацию DuanRui о дате онлайн-мероприятия подтвердил известный блогер Джон Проссер (Jon Prosser), который написал в комментариях под постом инсайдера, что слышал такую же информацию. «Но ничего не знал про мероприятие OnePlus, ха-ха», — заметил Проссер.

Журналисты отметили, что из-за пандемии Apple наверняка в очередной раз проведет мероприятие в онлайн-формате. Выступление топ-менеджеров компании и заготовленные ролики будут транслировать на сайте и официальном YouTube-канале Apple. «23 и 30 марта — разумные даты проведения мероприятия», — подчеркнули авторы, напомнив, что американская компания обычно организует презентации по вторникам.

Ранее китайские инсайдеры рассказали, что очередная презентация Apple состоится 16 марта. Согласно отчету, компания приготовила несколько релизов, главными из которых окажутся новые версии планшетов iPad и iPad mini. Также на мероприятии Apple должна представить Bluetooth-маячки AirTag.