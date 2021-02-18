Раскрыта дата следующей презентации Apple

В середине марта Apple представит новые планшеты и Bluetooth-маячки AirTag. Об этом в своем Twitter сообщает сетевой инсайдер под ником Tron.

По информации автора, следующая презентация американской компании состоится 16 марта. Блогер уточнил, что практически не сомневается в своих источниках. Apple объявит дату мероприятия примерно за неделю. Топ-менеджеры корпорации приготовили несколько релизов, главными из которых окажутся новые версии планшетов iPad и iPad mini.

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Также на мероприятии Apple представит Bluetooth-маячки AirTag, информация о которых была впервые раскрыта осенью 2019 года. Кроме того, компания расширит поддержку своей карты Apple Card на новые регионы. Сейчас фирменная кредитная карта компании доступна только на территории США при поддержке банка Goldman Sachs и платежной системы Mastercard.

Инсайдеры уточнили, что основной акцент на мероприятии будет сделан на новом поколении планшетов. В частности, обновленный iPad mini может получить OLED-дисплей с тонкими рамками и встроенный в экран дактилоскопический сенсор. Также устройство будет работать на базе флагманского процессора Apple A14 Bionic, который используется в смартфонах серии iPhone 12.

12 февраля популярный блогер Джон Проссер (Jon Prosser) заявил, что на мартовской презентации Apple представит Bluetooth-маячки AirTag и планшет iPad Pro. Ранее стало известно, что американская корпорация запланировала на весну анонс приемника iPhone SE.