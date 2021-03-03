Apple выпустит iPhone без отверстий

Apple работает над смартфоном без физических портов. Об этом сообщает издание Appleosophy.

По информации источников, инженеры американской компании разрабатывают новые методы синхронизации iPhone с компьютером. Это косвенно указывает на то, что в будущем корпорация может выпустить смартфон без каких-либо отверстий.

В отчете говорится, что специалисты работают над инструментом Internet Recovery. Он позволяет связать смартфон с компьютером посредством интернет-соединения. Чтобы загрузить данные на аппарат после покупки или сбросить и заново настроить iPhone, пользователь должен выбрать пункт Internet Recovery, после чего смартфон найдет подходящий компьютер, находящийся в одной с ним сети. В случае Mac устройство будет добавлено в программу Finder, в случае ПК — iTunes. Затем начнется процедура восстановления.

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Инсайдеры заметили, что ранее Apple пыталась создать похожий инструмент на основе Bluetooth. Однако в ходе тестов выяснилось, что протокол беспроводной связи не обеспечивает необходимый уровень безопасности, а скорость передачи данных является низкой. В сообщении говорится, что Apple еще далека от разработки прототипа устройства без портов, поэтому выход подобного iPhone вряд ли состоится до конца года.

В представленных осенью смартфонах серии iPhone 12 американская компания добавила поддержку беспроводного зарядного стандарта MagSafe. Однако, как и раньше, обладатели девайсов могут заряжать свои смартфоны по проводу, через разъем Lightning.

Ранее журналисты PhoneArena спрогнозировали основные тренды в производстве смартфонов в 2021 году. По мнению специалистов, в ближайшие месяцы под крупными брендами могут выйти телефоны, не имеющие физических разъемов.