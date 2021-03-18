Стали известны сроки презентации новых iPad

Американская корпорация Apple представит новые модели планшетов iPad Pro с улучшенными процессором и камерой. Они будут представлены в апреле 2021 года. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

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По данным источников, обновленный процессор не будет уступать в мощности презентованному в ноябре 2020-го M1. Новая модель будет похожа на существующие iPad Pro. Так, размеры экрана будут аналогичными: 11 дюймов (около 27,9 сантиметров) и 12,9 (32,7 сантиметра). При этом дисплеи крупной версии устройств будут оснащены подсветкой mini-LED, которая сделает изображение более ярким и контрастным.

Отмечается, что в процессе тестирования нового гаджета разработчики использовали разъем Thunderbolt. Этот порт позволяет подключать дополнительные мониторы, внешние жесткие диски и другие периферийные устройства. Apple официально никак не комментировала эту информацию.

Ранее сообщалось, что Apple проведет весеннюю презентацию 23 марта. Журналисты отметили, что из-за пандемии Apple наверняка в очередной раз проведет мероприятие в онлайн-формате.