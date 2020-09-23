Apple начала продавать новые дешевые iPad в России

Обновленные Apple Watch и дешевый iPad восьмого поколения поступили в продажу в России. Девайсы стали доступны для заказа на сайте Apple.

Флагманские смарт-часы доступны в версиях с корпусом на 40 и 44 миллиметра стоимостью 36 990 и 39 490 рублей соответственно. Базовые Apple Watch SE, которые являются самыми дешевыми в линейке компании, оценены в 24 990 и 27 490 рублей за версии в корпусе размером 40 и 44 миллиметра соответственно.

Также в магазине Apple появились в продаже iPad восьмого поколения. Стоимость самой доступной модели с накопителем 32 гигабайта составляет 29 990 рублей, модификация с накопителем на 128 гигабайт оценена в 38 990 рублей. При этом обновленный iPad Air, доступный от 55 990 рублей за версию с Wi-Fi и от 67 990 рублей за модификацию с LTE, появится в российской рознице только в октябре.

Представленные на мероприятии 15 сентября Apple Watch 6 получили пульсоксиметр для измерения насыщения крови кислородом. Также американская компания выпустила Apple Watch SE, которые заменяют Apple Watch 3 и являются самыми бюджетным часами в серии. Вместе с часами Apple анонсировала новое поколение классического iPad и обновленный iPad Air с безрамочным экраном и процессором Apple A14.