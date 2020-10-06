Раскрыта мощность нового iPad

Представленный в сентябре iPad Air получил четыре гигабайта оперативной памяти. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на результаты тестов Geekbench.

Популярный бенчмарк раскрыл информацию о том, что iPad Air четвертого поколения имеет четыре гигабайта оперативной памяти. Для сравнения, предыдущая модель серии Air имела три гигабайта оперативной памяти, флагманские iPad Pro 2020 года выпуска укомплектованы шестью гигабайтами ОЗУ.

Также результаты тестов показали увеличение мощности нового планшета. Аппарат получил 1583 балла в одноядерном и 4198 баллов в многоядерном тестах. Представленный в 2019 году iPad Air третьего поколения был значительно слабее — у девайса 1112 и 2832 балла в синтетических тестах.

Журналисты полагают, что высокая производительность планшета обусловлена новым процессором Apple A14 Bionic. Чип построен на базе пятинанометрового техпроцесса, отличается наличием более продвинутых микросхем и улучшенной энергоэффективностью. Ожидается, что A14 Bionic получат все смартфоны серии iPhone 12, анонс которых ожидается этой осенью.

Обновленный iPad Air был представлен на мероприятии 15 сентября. Девайс получил 10,9-дюймовый безрамочный дисплей, процессор A14 Bionic, встроенный в верхнюю кнопку Touch ID, основную камеру разрешением 12 мегапикселей, поддержку стилуса и внешней клавиатуры. Стоимость планшета в России начинается с 56 тысяч рублей, девайс поступит в продажу в октябре.