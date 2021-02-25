Apple похоронит iPad mini

Apple откажется от своего самого компактного планшета в линейке в пользу складных устройств. Об этом сообщается в отчете китайского издания MyDrivers.

По информации инсайдеров, американский IT-гигант собирается похоронить серию компактных планшетов. Уточняется, что iPad mini в ассортименте продукции Apple заменит новый складной iPhone. Вероятнее всего, компания уберет упоминание модели со своего сайта и постепенно будет выводить гаджет из производства и продажи.

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Аналитики полагают, что у флагманского смартфона будет диагональ экрана 7,3-7,6 дюйма и он будет поддерживать работу со стилусом. Также есть версия, что Apple избавится от недорогих и компактных планшетов в связи с тем, что не планирует развивать данное направление и сомневается в том, что рынок небольших iPad имеет перспективы роста.

Первый планшет в серии iPad mini представлен 23 октября 2012 года. Компания выпустила пять поколений устройств, представитель последнего вышел в марте 2019 года. Оцененный минимум в 38 тысяч рублей iPad mini имеет 7,9-дюймовый IPS-экран, чип Apple A12, поддерживает работу в сотовых сетях и стилуса Apple Pencil.

Ранее инсайдеры рассказали, что LG и Apple договорились о производстве гибких экранов. Корейская компания займется изготовлением дисплеев для складных iPhone. При этом непосредственно поставками компонентов может заняться Samsung. В середине февраля появилась информация о том, что Apple может выйти на рынок складных смартфонов в ближайшие несколько лет.