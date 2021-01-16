Начата разработка iPhone со складным экраном

Корпорация Apple начала разработку смартфона iPhone со складным экраном. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что этот гаджет может стать конкурентом похожим смартфонам от компании Samsung. Утверждается, что в Apple уже создали прототип складных экранов, которые будут применяться для внутреннего тестирования.

Тем не менее пока в американской компании не утвердили планы по выпуску новых моделей с подобным форм-фактором. Корпорация в перспективе хочет выпустить более компактный смартфон, размер экрана которого при развороте был бы равен 6,7-дюймовому дисплею iPhone 12 Pro Max.

По оценке Bloomberg, выпуск подобного варианта iPhone может стать для Apple серьезным шагом. Не исключается, что до выхода подобной разработки в продажу пройдет несколько лет. Пока, указывает агентство, корпорация работает над флагманскими моделями iPhone и iPad следующего поколения. Их выход запланирован на конец 2021 года.

Ранее сообщалось, что в текущем году Apple хочет впервые с 2012 года обновить дизайн своих настольных компьютеров iMac. Планируется до конца 2021 года выпустить две версии iMac под кодовым названием J456 и J457, на замену текущим 21,5-дюймовым и 27-дюймовым моделям.