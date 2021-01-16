Apple захотела обновить дизайн iMac впервые с 2012 года

В текущем году компания Apple хочет впервые с 2012 года обновить дизайн своих настольных компьютеров iMac. Об этом стало известно агентству Bloomberg от анонимного источника.

По его информации, Apple планирует выпустить в конце 2021 года две версии iMac под кодовым названием J456 и J457, заменив существующие 21,5-дюймовые и 27-дюймовые модели. У новых моделей планируется уменьшить толстые черные рамки вокруг экрана и приблизить их дизайна к дизайну монитора Apple Pro Display XDR. Кроме того, у новых iMac будет плоская задняя часть в отличие от изогнутой задней части у нынешних моделей.

Новые продукты будут выпущены в рамках радикального пересмотра линейки персональных компьютеров Apple. Компания переходит с микросхем Intel на свои собственные процессоры Apple Silicon. Кроме того, источник рассказал, что компания также работает над парой новых ноутбуков Mac Pro. Представитель Apple отказался от комментариев для агентства.

Ранее разработчик Джулио Зомпетти опубликовал в сети фотографию прототипа iPhone 12 Pro. Он выложил фото девайса, сильно похожего на новый флагман Apple, уточнив, что получил в пользование прототипную версию нового устройства. С точки зрения конструкции визуально девайс не отличается от доступного в продаже iPhone 12 Pro. Однако специалист заявил, что модель не предназначена для рынка, так как является тестовым образцом.