Раскрыто будущее смартфонов в 2021 году

В 2021 году производители смартфонов будут уделять внимание увеличению быстродействия процессоров и длительности работы аккумуляторов, созданию беспроводных источников подзарядки, улучшению работы экранов, а также снабжению телефона различными функциями. Такие тренды выделил директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков в разговоре с агентством «Прайм».

По его словам, крупнейшие технологические игроки будут внедрять беспроводную зарядку, отказываться от кабелей и предлагать варианты подзарядки различными станциями.

Кроме того, в приоритете будут безрамочные смартфоны, благодаря чему удастся увеличить экран, его полноцветность и полноту представления информации.

Кусков также отметил тенденцию превращения гаджетов, которые в настоящее время и так выполняют функции фотокамеры, платежного устройства и другие, в источник сбора медицинской информации. «Так, в Apple Watch есть функция замера уровня кислорода, уже сейчас с помощью различных устройств можно производить замеры давления, а также проводить электрокардиограмму — пока несколько корявым способом, но потихоньку этот вопрос решается», — заключил специалист.

Ранее специалисты назвали высокую стоимость и злоупотребление 5G главными недостатками актуальных смартфонов. Также их не устроило, что производители устройств участвуют в негласной гонке камер, стремясь выпустить смартфон с большим количеством объективов. В числе прочего авторов расстроила мощность быстрой зарядки многих смартфонов, которая остановилась рядом с отметкой в 20 ватт.