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Рассекречены новые гаджеты Apple

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Изображение: Macotakara

Apple выпустит новый смартфон и наушники весной. Об этом сообщает японское издание MacOtakara.

По информации, полученной журналистами от поставщика Apple из Китая, в апреле компания представит два новых устройства. Корпорация анонсирует новое поколение своего самого доступного смартфона iPhone SE. Также Apple выпустит вторую версию беспроводных наушников с активным шумоподавлением AirPods Pro.

Технические подробности гаджетов не были рассекречены, однако журналисты выяснили, что iPhone SE получит поддержку аксессуаров для беспроводной зарядки MagSafe. Об AirPods Pro известно, что наушники будут иметь меньшие по сравнению с оригинальной гарнитурой габариты. По сообщению источников, смартфон и беспроводные наушники представят одновременно на весенней презентации Apple.

Актуальный представитель серии смартфонов SE был выпущен в апреле 2020 года. Аппарат получил 4,7-дюймовый IPS-экран, кнопку Home, чип Apple A13 Bionic, три гигабайта оперативной памяти, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей. Оригинальная модель iPhone SE вышла весной 2016 года.

Сообщение издания MacOtakara противоречат отчету аналитика Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), который ранее заявил, что Apple выпустит новый iPhone SE не раньше второй половины 2021 года. По информации специалиста, девайс будет иметь бюджетное позиционирование и получит название iPhone SE Plus.

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