Рассекречен новый iPhone SE

В 2021 году Apple выпустит очередной бюджетный смартфон. Об этом со ссылкой на источники сообщает китайское издание cnBeta.

Новый смартфон получит название iPhone SE 3 или SE Plus. По сравнению с актуальной моделью, он будет иметь увеличенный до 6,06 дюйма экран. Считается, что дизайн устройства будет соответствовать внешнему виду iPhone 8 Plus. Также девайс сохранит дактилоскопический Touch ID, однако в рассекреченных данных не уточняется, где именно он будет расположен — в кнопке Home или на боковой панели.

Специалисты полагают, что новый аппарат будет иметь актуальный чип Apple A14 Bionic и двойную камеру. Стоимость iPhone SE Plus составит 3500 юаней, или около 40 тысяч рублей. В настоящий момент Apple работает над устройством, модель представят в начале 2021 года.

Представленный весной 2020 года iPhone SE получил 4,7-дюймовый IPS-экран, кнопку Home, чип Apple A13 Bionic, три гигабайта оперативной памяти от 64 гигабайт встроенной памяти. Стоимость смартфона в России составляет 40 тысяч рублей.

Ранее специалисты Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) рассказали о самых востребованных смартфонах на рынке США за третий квартал 2020 года. Бюджетный iPhone SE получил долю в 20 процентов от всех продаж смартфонов Apple. Самым популярным телефоном на рынке оказался iPhone 11.