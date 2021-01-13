iPhone 12 оказались опасны для здоровья

Новый смартфон Apple оказался способным отключить кардиостимулятор. Об этом сообщается в исследовании, опубликованным в научном журнале Heart Rhythm.

Специалисты отметили, что представленные осенью 2020 года смартфоны серии iPhone 12 получили встроенный магнит, предназначенный для работы ускоренной зарядки MagSafe. Таким образом, телефоны Apple могут быть опасны для многих кардиостимуляторов, которые можно отключить с помощью внешнего магнитного поля. Соответственно, устройства могут косвенно нанести вред здоровью пользователя.

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В качестве доказательства своей теории кардиологи Института сердца и сосудов Генри Форда (Henry Ford Heart and Vascular Institute) в Детройте провели ряд экспериментов. В рамках одного из них ученые положили iPhone 12 на грудь пациента с имплантированным кардиостимулятором Medtronic, таким образом, разместив его в непосредственной близости от сердца. Оказалось, что магнитное поле, которое создает iPhone, способно вывести медицинский прибор из строя: «Как только смартфон был помещен над левой стороной грудной клетки, было отмечено немедленное прекращение работы кардиостимулятора».

По словам медиков, подобный эксперимент был проведен неоднократно и каждый раз кардиостимулятор реагировал на магнитное поле смартфона отключением. Специалисты рекомендовали пациентам, имеющим встроенный кардиостимулятор, держать смартфоны и прочие гаджеты подальше от груди.

В руководстве по использованию смартфонов Apple отмечается, что iPhone имеют встроенные магниты, которые могут влиять на работу медицинских устройств. «Хотя все модели iPhone 12 содержат больше магнитов, чем предыдущие модели iPhone, ожидается, что новые модели не будут создавать больше магнитных помех для медицинских устройств, чем предыдущие модели iPhone», — уточняется в документе.