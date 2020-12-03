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В iPhone 12 сломалась сотовая связь

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Фото: Brendan McDermid / Reuters

На некоторых новых смартфонах Apple возникли проблемы с сотовой связью. Об этом сообщает издание 9to50mac со ссылкой на жалобы владельцев устройств.

Судя по сообщениям на форумах, проблема была обнаружена на гаджетах серии iPhone 12. В некоторых случаях на устройствах может отключиться передача данных посредством стандартов 4G и 5G. Сеть пропадает внезапно — на несколько минут или часов. После этого смартфон успешно подключается к вышкам сотовых операторов.

У части обладателей смартфонов связь ломалась внезапно — например, во время разговора. Также на экранах устройств может появляться сообщение о том, что iPhone не активирован. По словам пользователей, проблема вряд ли связана с конкретными операторами связи — по крайней мере, провайдеры, с которыми связывались обладатели iPhone 12, сообщали о том, что не наблюдают неполадок в сети.

В соответствующем посте на Reddit авторы рассказали, что проблема отчасти решается после перевода устройства в авиарежим и обратно. В некоторых случаях владельцам смартфонов пришлось сбросить настройки сети и iPhone. Комментаторы заметили, что нет никакой гарантии, что проблема не возникнет снова через некоторое время.

Apple пока публично не отреагировала на жалобы пользователей. Как заметили журналисты, на проблемы с сетью пожаловались как минимум 500 владельцев iPhone 12.

Смартфоны серии iPhone 12 были представлены 13 октября. В линейку входят четыре устройства — iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max.

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