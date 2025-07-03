Появились подробности о ситуации с затонувшим на Бали паромом

Посольство в Индонезии: Россиян не оказалось на борту затонувшего на Бали парома

Российских граждан не оказалось на борту затонувшего у берегов острова Бали парома. Подробности о ситуации появились у РИА Новости от посольства России в Индонезии.

Выяснилось, что пассажирами плавсредства были только индонезийцы, иностранцев среди них не было. В настоящее время известно, что четверых человек спасти не удалось, а 23 выжили. Всего на борту было 65 человек — 53 пассажира и 12 членов экипажа. Многие числятся пропавшими без вести.

Ранее прогулочный катер, перевозивший российских и казахстанских туристов, взорвался и загорелся у побережья острова Майтон в Таиланде. На борту находились 33 туриста, однако во время произошедшего большинство из них были в воде.