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09:13, 1 апреля 2025Путешествия

Перевозивший россиян прогулочный катер взорвался и загорелся в Таиланде

Катер с российскими туристами взорвался у побережья острова Майтон в Таиланде
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: mgronline.com

Прогулочный катер, перевозивший российских и казахстанских туристов, взорвался и загорелся у побережья острова Майтон в Таиланде. Об этом пишет местное издание MGR online.

Инцидент произошел во вторник, 1 апреля, когда судно стояло на якоре. На борту находились 33 туриста, однако во время произошедшего большинство из них были в воде.

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В катере также остались три члена экипажа и гид, среди них есть пострадавшие, у некоторых — серьезные ожоги. Легкие травмы в результате ранения осколками получили трое отдыхающих.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и потушили судно. В настоящее время правоохранители выясняют причины произошедшего. По предварительной версии, у катера отказал двигатель.

Ранее прогулочный батискаф с десятками российских туристов затонул у побережья Хургады. На борту судна находились 45 россиян, в том числе несовершеннолетние.

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