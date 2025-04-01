Перевозивший россиян прогулочный катер взорвался и загорелся в Таиланде

Катер с российскими туристами взорвался у побережья острова Майтон в Таиланде

Прогулочный катер, перевозивший российских и казахстанских туристов, взорвался и загорелся у побережья острова Майтон в Таиланде. Об этом пишет местное издание MGR online.

Инцидент произошел во вторник, 1 апреля, когда судно стояло на якоре. На борту находились 33 туриста, однако во время произошедшего большинство из них были в воде.

В катере также остались три члена экипажа и гид, среди них есть пострадавшие, у некоторых — серьезные ожоги. Легкие травмы в результате ранения осколками получили трое отдыхающих.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и потушили судно. В настоящее время правоохранители выясняют причины произошедшего. По предварительной версии, у катера отказал двигатель.

Ранее прогулочный батискаф с десятками российских туристов затонул у побережья Хургады. На борту судна находились 45 россиян, в том числе несовершеннолетние.