Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:24, 11 мая 2026Бывший СССР

К экс-главе офиса Зеленского Ермаку пришли силовики

Железняк: Сотрудники НАБУ проводят следственные действия с Ермаком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Handout / Ukrainian Presidential / Globallookpress.com

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные действия в отношении экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.

По его словам, силовики пришли к Ермаку, вероятно, с целью обыска.

«Сразу же отмечу, что пока нет подтверждения о подозрениях. Возможно, это просто обыск», — уточнил политик.

В апреле НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в квартирах, связанных с бывшим Ермаком и главой фракции правящей партии Давидом Арахамией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву

    Московские пляжи начали активно готовить к приему отдыхающих

    Бывший главный тренер сборной России будет работать на ЧМ-2026

    В Венесуэле ответили на желание Трампа присоединить страну к США

    На Украине раскрыли отношение Зеленского к женщинам

    Москвичам рассказали о сокращении периодов отключения горячей воды

    Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала о его согласии отдать Донбасс в 2022 году

    Антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины

    Раскрыты подробности ответа Ирана на мирное предложение США

    ВСУ атаковали бригаду медиков в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok