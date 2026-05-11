К экс-главе офиса Зеленского Ермаку пришли силовики

Железняк: Сотрудники НАБУ проводят следственные действия с Ермаком

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные действия в отношении экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.

По его словам, силовики пришли к Ермаку, вероятно, с целью обыска.

«Сразу же отмечу, что пока нет подтверждения о подозрениях. Возможно, это просто обыск», — уточнил политик.

В апреле НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в квартирах, связанных с бывшим Ермаком и главой фракции правящей партии Давидом Арахамией.