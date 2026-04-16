12:00, 16 апреля 2026

На Украине провели связанные с Ермаком и Арахамией обыски

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в квартирах, связанных с бывшим главой офиса президента страны Андреем Ермаком и главой фракции правящей партии Давидом Арахамией. Об этом сообщило издание «Украинская правда» («УП»).

Как отметили журналисты, представители антикоррупционных ведомств пришли в квартиру, расположенную в Киеве по адресу улица Грушевского, 9А. До этого в ней уже проходили обыски по делу близкого к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича.

По данным издания, из квартиры были изъяты пульты от бытовой техники, предметы личной гигиены, обувь и одежда. Журналисты уточнили, что правоохранители могут провести биологические экспертизы с целью установления принадлежности этих предметов. Они предположили, что таким образом НАБУ и САП пытаются узнать, мог ли Миндич предоставить или подарить Ермаку одну из своих квартир.

Кроме того, обыски прошли у помощника Арахамии еще 27 декабря. Отмечается, что параллельно с этим обыски проходили у многих депутатов по делу о получении ими взяток во время голосований в Верховной Раде.

«УП» также сообщила, что Андрей Ермак пользовался услугами астрологов перед принятием государственных решений. Утверждается, что он, в частности, обращался к ним перед назначениями кандидатов на важнейшие посты.

    Последние новости

    «Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не верят

    Стало известно о возможном продлении перемирия США и Ирана

    Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре

    Российский боец UFC оценил жизнь на родине фразой «а что там делать»

    Обновление Windows сломало все версии ОС

    Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решить конфликт с Ираном

    Висящая на окне проститутка в стрингах попала на видео в российском регионе

    Зеленского наградили за борьбу

    В России задумались о росте госдолга сверх плана

    Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

    Все новости
