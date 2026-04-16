На Украине провели связанные с Ермаком и Арахамией обыски

«УП»: НАБУ провело связанные с Ермаком и Арахамией обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в квартирах, связанных с бывшим главой офиса президента страны Андреем Ермаком и главой фракции правящей партии Давидом Арахамией. Об этом сообщило издание «Украинская правда» («УП»).

Как отметили журналисты, представители антикоррупционных ведомств пришли в квартиру, расположенную в Киеве по адресу улица Грушевского, 9А. До этого в ней уже проходили обыски по делу близкого к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича.

По данным издания, из квартиры были изъяты пульты от бытовой техники, предметы личной гигиены, обувь и одежда. Журналисты уточнили, что правоохранители могут провести биологические экспертизы с целью установления принадлежности этих предметов. Они предположили, что таким образом НАБУ и САП пытаются узнать, мог ли Миндич предоставить или подарить Ермаку одну из своих квартир.

Кроме того, обыски прошли у помощника Арахамии еще 27 декабря. Отмечается, что параллельно с этим обыски проходили у многих депутатов по делу о получении ими взяток во время голосований в Верховной Раде.

«УП» также сообщила, что Андрей Ермак пользовался услугами астрологов перед принятием государственных решений. Утверждается, что он, в частности, обращался к ним перед назначениями кандидатов на важнейшие посты.