Ермака уличили в обращении к астрологам

«УП»: Ермак пользовался услугами астрологов перед принятием решений

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак пользовался услугами астрологов перед принятием государственных решений. На это указывает издание «Украинская правда» («УП»).

«Антикоррупционным органам удалось подтвердить факты использования Ермаком услуг нумерологов и астрологов перед принятием тех или иных государственных решений», — отметили не под запись собеседники журналистов из окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Источники «Украинской правды», в частности, утверждают, что Андрей Ермак советовался с астрологами перед назначениями на важнейшие посты. Для подтверждения данной информации издание направило запрос самому Ермаку, но ответа от него пока получено не было.

Ранее «РБК-Украина» указывало, что общение между Андреем Ермаком и Владимиром Зеленским, вероятно, сохраняется. В издании также подчеркивают, что в офисе президента почти все заместители бывшего главы продолжают работать.