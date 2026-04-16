Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак пользовался услугами астрологов перед принятием государственных решений. На это указывает издание «Украинская правда» («УП»).
«Антикоррупционным органам удалось подтвердить факты использования Ермаком услуг нумерологов и астрологов перед принятием тех или иных государственных решений», — отметили не под запись собеседники журналистов из окружения президента Украины Владимира Зеленского.
Источники «Украинской правды», в частности, утверждают, что Андрей Ермак советовался с астрологами перед назначениями на важнейшие посты. Для подтверждения данной информации издание направило запрос самому Ермаку, но ответа от него пока получено не было.
Ранее «РБК-Украина» указывало, что общение между Андреем Ермаком и Владимиром Зеленским, вероятно, сохраняется. В издании также подчеркивают, что в офисе президента почти все заместители бывшего главы продолжают работать.