Бывший СССР
10:37, 10 апреля 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли отношения Ермака и Зеленского

«РБК-Украина»: Общение между Зеленским и Ермаком, вероятно, сохраняется
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Общение между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главой его офиса Андреем Ермаком, вероятно, сохраняется. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Это влияние [Ермака на Зеленского] все уменьшается и уменьшается. Однако все равно многие люди во власти остались еще со времен Ермака, да и в Офисе почти все заместители работали еще при нем», — объяснили собеседники издания.

При этом отмечается, что все бывшие заместители Ермака в настоящее время пытаются демонстрировать максимальную лояльность к новому главе Офиса президента (ОП) Украины Кириллу Буданову (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

Ранее обещавший уйти на фронт Ермак нашел новую работу. Экс-глава офиса Зеленского создал общественную организацию «Справедливость для Украины».

Что думаешь? Оцени!
