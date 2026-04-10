На Украине раскрыли отношения Ермака и Зеленского

Общение между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главой его офиса Андреем Ермаком, вероятно, сохраняется. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Это влияние [Ермака на Зеленского] все уменьшается и уменьшается. Однако все равно многие люди во власти остались еще со времен Ермака, да и в Офисе почти все заместители работали еще при нем», — объяснили собеседники издания.

При этом отмечается, что все бывшие заместители Ермака в настоящее время пытаются демонстрировать максимальную лояльность к новому главе Офиса президента (ОП) Украины Кириллу Буданову (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

Ранее обещавший уйти на фронт Ермак нашел новую работу. Экс-глава офиса Зеленского создал общественную организацию «Справедливость для Украины».