05:16, 9 апреля 2026

Обещавший уйти на фронт экс-глава офиса Зеленского нашел новую работу

Ермак создал общественную организацию «Справедливость для Украины»
Марина Совина
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Globallookpress.com

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, обещавший после отставки уйти на фронт, нашел новую работу. Он заявил в Telegram, что создал общественную организацию «Справедливость для Украины»

Организация станет продолжением Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), один из комитетов которой возглавил Ермак. Он отметил, что работа продолжится на уровне конкретных юридических вопросов, например, о военнослужащих ВСУ, их семьях, о военнопленных.

В «Справедливость для Украины» вошли также адвокаты Юлия Степаненко и Татьяна Кан, офицер морской пехоты Артем Дыбленко и другие.

Ранее Ермак посетил подразделения ВСУ, находящиеся в зоне боевых действий. Он отметил, что наиболее важными для украинских военнослужащих оказались вопросы своевременности и полноты выплат, социальные гарантии и льготы, обеспечение надлежащих условий службы и другие.

