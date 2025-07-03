Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:11, 3 июля 2025Из жизни

У подростка отказали почки после тысячи приседаний

В Китае подросток лишился почки после тысячи приседаний в исправительной школе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

В Китае подросток лишился почки после жестокого наказания в исправительной школе. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

История началась в августе 2023 года, когда 15-летний Ацзюнь вскрыл чужой автомобиль и украл оттуда 3,5 тысячи юаней (около 45 тысяч рублей). Узнав об этом, отец решил проучить сына и сообщил о произошедшем в полицию. Поскольку Азцюнь был несовершеннолетним, по решению суда вместо уголовного наказания его отправили в исправительную школу «Юнцин».

Через некоторое время отцу мальчика сообщили, что он находится в больнице в критическом состоянии. Выяснилось, что во время тренировки инструктор по фамилии Ду наказал Ацзюня и его товарища. За 45 минут мальчик выполнил около 1000 приседаний с заведенными за затылок ладонями. После этого он едва мог ходить, через сутки он заметил кровь в моче, а его ноги стали отекать. Несмотря на недомогание, подростка заставляли продолжать тренировки. В конце концов у Ацзюня отказали почки, его экстренно госпитализировали, потребовалась пересадка органа. В итоге семья продала дом и оказалась в долгах на 450 тысяч юаней (5,8 миллиона рублей).

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Семья подала в суд на школу и местные власти. Медицинская экспертиза подтвердила, что проблемы со здоровьем у подростка напрямую связаны с наказанием. Суд пока не вынес окончательного решения по этому делу.

Ранее в Китае другой подросток попал в реанимацию после того, как учитель наказал его за болтовню с одноклассниками. После 200 приседаний он упал без сил, позже у него диагностировали рабдомиолиз и повреждение печени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа начала подготовку к выводу войск США

    Карпин назвал завышенными зарплаты футболистов в России

    В МИД высказались о доступе к гражданам РФ в Азербайджане

    Мужчина случайно нашел на пляже шипастого «зеленого инопланетянина»

    Настасья Самбурская снялась в бюстгальтере и ультракоротких шортах

    На Украине обвинили США в остановке любой военной помощи

    Украинский дрон долетел до Самарской области

    Сбежавший бывший российский депутат отмыл более 40 миллионов рублей

    На Украине объявили в розыск трех российских артистов

    Назван срок возвращения летней погоды в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости