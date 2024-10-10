Школьник потерял способность ходить после наказания за болтовню на спортивной тренировке

В Китае школьник попал в реанимацию после наказания на спортивной тренировке

В Китае подросток попал в реанимацию после того, как учитель наказал его за болтовню с одноклассниками. Об этом пишет South China Morning Post.

13-летний школьник по фамилии Лю из города Цзинин, провинция Шаньдун, отправился в летний спортивный лагерь на неделю. На одной из тренировок он разговорился с приятелями. Это заметил его учитель, который выбрал для мальчика наказание в виде тысячи приседаний. Подросток смог сделать только 200 приседаний, а затем упал без сил. После этого Лю на протяжении нескольких дней ощущал боль в ногах. Несмотря на его жалобы, на следующей тренировке другой учитель заставил его разминаться вместе с остальными. Он настаивал, что «медленный бег трусцой может облегчить боль в мышцах и помочь с восстановлением».

После возвращения мальчика из лагеря родители заметили его хромоту. Вскоре Лю потерял чувствительность в одной ноге, и обеспокоенная мать отвезла его в больницу. Ему диагностировали рабдомиолиз и повреждение печени. Через три дня состояние Лю сочли критическим, и его перевели в реанимацию. После 13 дней лечения подростка выписали, однако способность нормально ходить так к нему и не вернулась.

Год спустя 14-летний Лю по-прежнему не может вести нормальную жизнь и, скорее всего, никогда не сможет заниматься спортом. Мышцы его ног атрофированы, он получил серьезные повреждения печени и почек. Родители обвинили в произошедшем администрацию и преподавателей лагеря. Сначала они отрицали свою ответственность, но после свидетельств других детей согласились выплатить компенсацию.

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