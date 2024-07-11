Учитель выбил зуб ученику за невыполненную домашнюю работу

В Индии учитель выбил зуб ученику 10-го класса за невыполненное домашнее задание

В Индии учитель жестоко избил ученика палкой и выбил ему зуб за невыполненную домашнюю работу. Об этом сообщает East Coast Daily Malayalam.

Инцидент произошел во вторник, 9 июля, в городе Рай-Барели, штат Уттар-Прадеш. Мохаммед Асиф набросился на ученика 10-го класса в первый день после каникул. Перед этим школьник признался, что не сделал задание, которое получил от учителя в апреле, перед уходом на отдых. Он сказал, что не смог выполнить домашнюю работу «из-за личных проблем».

Это вывело Асифа из себя, он схватил палку и начал избивать юношу. Ученик получил множество ударов по лицу и лишился зуба. Одноклассники пострадавшего немедленно сообщили о случившемся директору школы, который вызвал скорую. Школьника доставили в больницу и выписали на следующий день.

Тогда же отец юноши написал заявления на Асифа в полицию. Мужчину арестовали. Администрация школы также начала внутреннюю проверку в связи с произошедшим. Местная община встала на сторону ученика и потребовала сурово наказать учителя.

Ранее сообщалось, что в Индии старшеклассник расправился со своим учителем химии из-за плохих оценок и вызова родителей в школу. Педагог отругал школьника, после чего тот бросился на него с ножом.